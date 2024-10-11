Reuters: Иран пригрозил Саудовской Аравии войной в случае помощи Израилю

При этом Иран предупредил Саудовскую Аравию, что не сможет гарантировать защиту её нефтяных объектов, если она поможет Израилю в возможной атаке. Саудовский аналитик Али Шихаби отметил, что Тегеран «отправил ясный сигнал» Эр-Рияду о возможных ответных мерах через своих союзников, таких как Йемен или Ирак.