Reuters: Иран пригрозил Саудовской Аравии войной в случае помощи Израилю

Страны Персидского залива оказывают поддержку действиям США, направленным на предотвращение израильской атаки на иранские нефтяные объекты, испытывая опасения, что их собственные объекты могут стать мишенью для Ирана или его союзников. Об этом сообщили агентству Reuters три источника в Персидском заливе.
В частности, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты отказывают Израилю в использовании их воздушного пространства для нападения на Иран и проинформировали США о своей позиции, рассказали источники в правительственных кругах.
При этом Иран предупредил Саудовскую Аравию, что не сможет гарантировать защиту её нефтяных объектов, если она поможет Израилю в возможной атаке. Саудовский аналитик Али Шихаби отметил, что Тегеран «отправил ясный сигнал» Эр-Рияду о возможных ответных мерах через своих союзников, таких как Йемен или Ирак.
«Иранцы заявили: “Если страны Персидского залива откроют свое воздушное пространство для Израиля, это будет актом войны”, — уточнил он.
Ранее сообщалось, что иранская сторона после ударов по территории Израиля передала США послание через Катар. Тегеран сообщил, что отказывается проявлять «одностороннюю сдержанность». Причиной является напряженная ситуация в регионе.