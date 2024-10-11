Премьер Италии назвала сроки проведения конференции по Украине

«Взгляд на будущее мира и процветания также означает стремление к восстановлению, и я рада объявить, что Ukraine Recovery Conference [Конференция по восстановлению Украины] пройдет в Риме 10 и 11 июля 2025 года: это событие, которым мы очень дорожим и над чем мы работаем уже некоторое время», — сказала она.