NYT: повышение налогов приведет к росту недовольства среди украинцев

Повышение налогов сильно ударит по Украине из-за того, что благосостояние граждан постепенно ухудшается. Об этом пишет газета The New York Times.
Увеличение налогов — это в принципе непопулярная мера для всех стран, уверены авторы издания. Однако на Украине решение может вызвать общий гнев из-за того, что экономика государства разрушена.
«Когда господин Владимир Зеленский вернется домой (после визита в Европу), ему, вероятно, придется столкнуться с гневом своего населения», — указано в материале.
Сами украинские власти называют этот законопроект непопулярным. Они уверены, что люди будут за него «ненавидеть» государство.
Население Украины уже столкнулось с серьезными финансовыми трудностями. Теперь же ему предстоит потерять еще больше зарплат и доходов.
«Даже на своей работе я вижу, как растут цены, и люди не могут позволить себе покупать нашу обувь», — рассказала одна из гражданок.
При этом на Украине господствует «всепоглощающая коррупция». Поэтому вряд ли налоги будут использованы по назначению.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины намерена повысить налоги с целью увеличения военного сбора с 1,5% до 5%. Также со следующего года украинцев ждет повышение на 50% тарифов на мобильную связь.