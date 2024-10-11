Всемирный банк решил создать новый фонд для поддержки Украины

Соответствующее решение было принято в четверг, 10 октября, на следующий день после того, как постоянные представители стран Евросоюза предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву на 35 миллиардов евро. Уточняется, что средства в фонд финансового посредничества будут поступать из США, Канады и Японии.