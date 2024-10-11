Мирошник: Европа вряд ли будет помогать Украине без участия США

Байден и европейские лидеры не смогли прийти к соглашению о распределении и способах обеспечения помощи Украине. Американский лидер решил остаться в своей стране во время урагана «Мильтон». Помощь в борьбе со стихией ему оказывает и госсекретарь Энтони Блинкен.