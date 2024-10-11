Мирошник: Европа вряд ли будет помогать Украине без участия США

Решение президента США Джо Байдена не присутствовать на заседании по оказанию поддержки Украине может привести к тому, что европейские страны будут менее склонны предоставлять помощь Киеву. Такую точку зрения выразил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
По его мнению, перерыв в содействии может продлиться до завершения выборов в Соединенных Штатах. Этот факт особенно разочаровал украинского лидера Владимира Зеленского, так как он выглядел сильно растерянным на последующих мероприятиях.
«Когда хозяин не приехал, Зеленский покатил по сателлитам за утешением», — написал Мирошник.
Байден и европейские лидеры не смогли прийти к соглашению о распределении и способах обеспечения помощи Украине. Американский лидер решил остаться в своей стране во время урагана «Мильтон». Помощь в борьбе со стихией ему оказывает и госсекретарь Энтони Блинкен.
Зеленскому ничего не осталось делать, кроме как отправить в «европейский тур». Иначе ему пришлось бы во второй раз вернуться домой с пустыми руками и пониманием, что западное партнерство ослабевает.
«В Италии, Франции, Британии его обняли, пожалели, но денег не дали. И без участия США в больших объемах не дадут», — уверен Мирошник.
Ранее сообщалось, что на Западе все больше задумываются о переговорах с Россией. Украинские партнеры предполагают, что стране придется идти на территориальные уступки.