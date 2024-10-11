Небензя: израильские власти не считаются с жертвами при атаках на Ливан

Израильская сторона рассматривает жертвы гражданских при атаках на Ливан как «сопутствующий ущерб». Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Он обратил внимание, что Тель-Авив своей антигуманной позицией попирает принципы международного гуманитарного права. Гражданские рассматриваются им как «щепки», которые летят во время «рубки леса».
«Власти Западного Иерусалима рассматривают потери среди гражданского населения как некий сопутствующий ущерб», — указал дипломат.
Ранее сообщалось, что мнение Небензи поддерживают представители других государств. Так, президент Франции Эммануэль Макрон потребовал отказаться от поставок Израилю вооружений, чтобы прекратить боевые действия в регионе.