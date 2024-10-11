Путин прибыл в Туркменистан для участия в международном форуме

Президент России Владимир Путин прилетел на территорию Туркменистана с рабочим визитом. Он примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития».
Как ранее сообщалось, мероприятие приурочено к 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. На территорию страны прибудут лидеры более 10 стран. Кроме того, в переговорах поучаствуют главы международных организаций.
Путин, вероятно, встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Эти переговоры станут первыми с момент вступления иранского политика в высокую должность.
Ранее сообщалось, что между странами СНГ сохраняются доверительные отношения. Они наблюдаются даже несмотря на сложную ситуацию в мировой политике и экономике.