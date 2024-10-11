Американские военные открыли огонь по союзным силам в Сирии

Американские вооруженные силы начали артиллерийскую атаку на союзные Сирии войска в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом РИА Новости сообщил сирийский источник.
По словам источника, американская артиллерия обстреляла позиции союзных сил не менее четырех раз. Удары были нанесены по территории Хувейджи Сакр и Марийи.
Армейские вертолеты активно следят за территорией рядом с американской военной базой Конико.
Ранее стало известно, что в ходе проверки укрытий незаконных вооруженных формирований в Сирии было обнаружено 16 схронов с оружием производства США.