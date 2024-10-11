Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американские военные открыли огонь по союзным силам в Сирии

Американская артиллерия обстреляла позиции союзных сил не менее четырех раз.

Источник: Аргументы и факты

Американские вооруженные силы начали артиллерийскую атаку на союзные Сирии войска в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом РИА Новости сообщил сирийский источник.

По словам источника, американская артиллерия обстреляла позиции союзных сил не менее четырех раз. Удары были нанесены по территории Хувейджи Сакр и Марийи.

Армейские вертолеты активно следят за территорией рядом с американской военной базой Конико.

Ранее стало известно, что в ходе проверки укрытий незаконных вооруженных формирований в Сирии было обнаружено 16 схронов с оружием производства США.