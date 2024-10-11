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Хоценко обсудил газовое будущее омского севера с Миллером

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер провел рабочую встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

Источник: РИА "Новости"

«Обсудили вопрос газификации наших северных районов. В рамках программы газификации, которую мы реализуем вместе с Газпромом по поручению президента России, планируем завершить строительство газопровода-отвода в Большеречье, затем сетевой газ придет в Тару», — рассказал Виталий Хоценко.

Также глава региона сообщил, что «Газпром» рассмотрит возможность строительства дополнительных межпоселковых газопроводов, не предусмотренных программой развития газоснабжения и газификации на 2021−2025 годы.

«В ходе встречи обсудили и социальные проекты, которые Газпром уже реализовал в Омске», — добавил Виталий Хоценко.