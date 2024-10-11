Хоценко обсудил газовое будущее омского севера с Миллером

«Обсудили вопрос газификации наших северных районов. В рамках программы газификации, которую мы реализуем вместе с Газпромом по поручению президента России, планируем завершить строительство газопровода-отвода в Большеречье, затем сетевой газ придет в Тару», — рассказал Виталий Хоценко.
Также глава региона сообщил, что «Газпром» рассмотрит возможность строительства дополнительных межпоселковых газопроводов, не предусмотренных программой развития газоснабжения и газификации на 2021−2025 годы.
«В ходе встречи обсудили и социальные проекты, которые Газпром уже реализовал в Омске», — добавил Виталий Хоценко.