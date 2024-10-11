Число жертв израильских ударов по Бейруту увеличилось до 22 человек

Ранее сообщалось, что израильские военные атаковали по штаб-квартиру разведки движения «Хезболла», расположенную в столице Ливана. В Армии обороны Израиля добавили, что за последние несколько часов нанесены удары по складам «Хезболлы», где хранилось оружие.