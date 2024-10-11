Число жертв израильских ударов по Бейруту увеличилось до 22 человек

Число жертв в результате израильских авианалетов на Бейрут увеличилось до 22, сообщил Центр экстренных ситуаций Министерства здравоохранения Ливана.
Согласно обновленной информации, еще 117 человек получили ранения.
Напомним, в четверг израильская авиация атаковала квартал Рас ан-Набаа в центральной части Бейрута. По данным СМИ, мишенью авианалета был важный представитель «Хезболлы» Вафик Сафа.
Ранее сообщалось, что израильские военные атаковали по штаб-квартиру разведки движения «Хезболла», расположенную в столице Ливана. В Армии обороны Израиля добавили, что за последние несколько часов нанесены удары по складам «Хезболлы», где хранилось оружие.