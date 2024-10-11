В Приморье произошло важное назначение

Белоус положительно зарекомендовал себя на посту руководителя «Примлеса». Под его управлением организации удалось снизить в крае до минимального исторического уровня количество незаконных рубок и лесных пожаров. Также была организована постройка новых контор лесничеств, а команда специалистов значительно укрепилась. Теперь опыт Максима Белоуса будет применен на новом важнейшем направлении, связанном с охраной животного мира региона.