В Приморье произошло важное назначение

Максим Белоус стал новым руководителем краевого учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий». Сообщение об этом появилось на официальном сайте правительства региона.
Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморья Константин Степанов представил Максима Белоуса общественности на пресс-конференции в четверг, 10 октября. Новый руководитель не новичок в сфере природоохраны — за его плечами двадцатилетний опыт работы в лесном хозяйстве, включая руководящие посты. Ранее Белоус возглавлял учреждение «Приморское лесничество», которое также подчиняется министерству.
Степанов пояснил, что назначение Белоуса связано с новыми задачами, поставленными губернатором Олегом Кожемяко. Одной из приоритетных задач станет поддержание численности копытных животных, что особенно важно для существования амурского тигра, так как копытные служат основной кормовой базой хищника. «Это обеспечит устойчивое бесконфликтное сосуществование тигра и человека», — заявил министр.
Белоус положительно зарекомендовал себя на посту руководителя «Примлеса». Под его управлением организации удалось снизить в крае до минимального исторического уровня количество незаконных рубок и лесных пожаров. Также была организована постройка новых контор лесничеств, а команда специалистов значительно укрепилась. Теперь опыт Максима Белоуса будет применен на новом важнейшем направлении, связанном с охраной животного мира региона.