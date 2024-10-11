Немецкий журналист назвал участие Венгрии в газовом форуме в Санкт-Петербурге провокацией по отношению к Брюсселю. Это заявление прокомментировал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в своих социальных сетях.
По словам политика, Евросоюзу нужно помнить о важности уважения права государства на самостоятельное принятие решений. Лидеры стран могут сами выбирать, какие мероприятия посещать.
«Мы не являемся нацией “яволь”, так что вы не можете диктовать нам, никто не может, ни немецкое правительство, ни “зеленые” в Германии, хорошо?» — задал риторический вопрос Сийярто.
Ранее дипломат обратил внимание, что Украине нельзя становиться членом НАТО. Иначе это станет предпосылкой для третьей мировой войны.