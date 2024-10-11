Михаил Котюков и Алексей Миллер подписали два соглашения по газификации региона

Документ предусматривает мероприятия по газификации города Красноярска до 2028 года. Для региона «Газпром» проработал варианты автономной газификации с использованием сжиженного природного газа (СПГ). Одновременно компания ведет подготовку к проектированию магистрального газопровода для подачи сетевого газа в Красноярск из Единой системы газоснабжения России.
«Дорожная карта» по газификации содержит несколько ключевых этапов. В первую очередь будет сформирован перечень потребителей СПГ и прогнозный топливно-энергетический баланс (ТЭБ) региона до 2035 года с учетом обоснованной цены на газ и принципов межтопливной конкуренции. «Газпром» разработает проект строительства комплекса по производству сжиженного природного газа (КСПГ) и системы его приема, хранения и регазификации.
Далее стороны подготовят и утвердят программу развития газоснабжения и газификации Красноярского края на 2026−2030 годы, включающую мероприятия по автономной газификации потребителей, а после принятия окончательного инвестиционного решения в отношении магистрального газопровода — объекты сетевой газификации потребителей.
«Для нас взаимодействие с “Газпромом” носит стратегический характер. Предприятия и жители края заинтересованы в развитии газовой отрасли. Это импульс, в том числе технологический, для развития экономики и вклад в укрепление экологической безопасности. Все эти вопросы важны для такого мощного промышленного региона, как Красноярский край. Подписанная сегодня “дорожная карта” будет обеспечивать принятие всех необходимых решений по газификации края», — сказал Михаил Котюков.
Михаил Котюков отметил, что документ конкретизирует сотрудничество с компанией по развитию программы и инфраструктуры для перевода общественного транспорта на газомоторное топливо. «Красноярский край уже планирует приобретать автобусы, которые будут работать на природном газе, а компания “Газпром” гарантирует нам стабильные бесперебойные поставки этого топлива в Красноярск, чтобы эти автобусы начали работать на городских маршрутах».
В этом году для Ачинска уже приобрели 10 автобусов, работающих на газе. Ещё 200 таких автобусов приобретут для Красноярска. Сейчас рассматривается возможность размещения на территории города двух заправочных пунктов.
Детали дальнейшего сотрудничества Красноярского края и ПАО «Газпром» в этом направлении Михаил Котюков обсудил с руководством ООО «Газпром газомоторное топливо». Отметим, потенциал использования этого вида топлива не ограничивается общественным транспортом. В регионах России, где развит этот рынок, планируется перевод на газомоторное топливо комбайнов, тракторов, грузовиков и других видов техники, которые используются в сельском хозяйстве, строительстве и других сферах.