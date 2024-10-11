Михаил Котюков и Алексей Миллер подписали два соглашения по газификации региона

«Для нас взаимодействие с “Газпромом” носит стратегический характер. Предприятия и жители края заинтересованы в развитии газовой отрасли. Это импульс, в том числе технологический, для развития экономики и вклад в укрепление экологической безопасности. Все эти вопросы важны для такого мощного промышленного региона, как Красноярский край. Подписанная сегодня “дорожная карта” будет обеспечивать принятие всех необходимых решений по газификации края», — сказал Михаил Котюков.