В МИД заявили о кризисе в ОБСЕ

«Мы неоднократно говорили, что организация находится в кризисе, потому что она отошла от своих первоначальных задач, эта Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Европе нет сотрудничества, нет безопасности и нет возможности обсуждать отсутствие и того, и другого», — сказал Капырин в беседе с агентством.
Он отметил, что «бывшие партнеры» не хотят диалога, хотя ОБСЕ предоставляет такую возможность.
«Был Экономико-экологический форум в Праге, наши представители не получили визы. Проблемы с Парламентской ассамблеей ОБСЕ привели к тому, что Федеральное собрание приостановило свое участие в этом форуме», — рассказал Капырин.
Он подчеркнул, что Россия ведет активное взаимодействие с партнерами и союзниками на площадке ОБСЕ.
«Это тоже полезный формат», — заключил Капырин.