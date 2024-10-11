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В МИД заявили о кризисе в ОБСЕ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в кризисе, так как отошла от своих первоначальных задач, но ее формат полезен для взаимодействия с партнерами, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Игорь Капырин.

Источник: © РИА Новости

«Мы неоднократно говорили, что организация находится в кризисе, потому что она отошла от своих первоначальных задач, эта Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Европе нет сотрудничества, нет безопасности и нет возможности обсуждать отсутствие и того, и другого», — сказал Капырин в беседе с агентством.

Он отметил, что «бывшие партнеры» не хотят диалога, хотя ОБСЕ предоставляет такую возможность.

«Был Экономико-экологический форум в Праге, наши представители не получили визы. Проблемы с Парламентской ассамблеей ОБСЕ привели к тому, что Федеральное собрание приостановило свое участие в этом форуме», — рассказал Капырин.

Он подчеркнул, что Россия ведет активное взаимодействие с партнерами и союзниками на площадке ОБСЕ.

«Это тоже полезный формат», — заключил Капырин.

ОБСЕ
дипломатия