В МИД заявили о кризисе в ОБСЕ

«Мы неоднократно говорили, что организация находится в кризисе, потому что она отошла от своих первоначальных задач, эта Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Европе нет сотрудничества, нет безопасности и нет возможности обсуждать отсутствие и того, и другого», — сказал Капырин в беседе с агентством.