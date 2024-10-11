Генконсул Узбекистана во Владивостоке обвинил журналистов в разжигании межнациональной розни

Отметим, что в соответствии с законом РФ «О средствах массовой информации», СМИ не могут нести ответственность за распространение сведений, даже если те порочат честь и достоинство неких граждан, если эта информация была размещена в материалах пресс-служб государственных органов, организаций, учреждений, предприятий, органов общественных объединений. Информацию о подозреваемых и преступниках, в том числе, об их гражданстве, предоставляют СМИ пресс-службы соответствующих ведомств.