Генконсул Узбекистана во Владивостоке обвинил журналистов в разжигании межнациональной розни

«Узбек — это национальность, гражданин другой страны может быть. Это не значит, что он гражданин Узбекистана. Я хотел бы попросить, чтобы, если уж пишут, указывали гражданство», — заявил Юсуп Кабулжанов.
По словам генконсула, узбеки могут иметь паспорта разных стран, и если не указывать их гражданство, получается искажение фактов и разжигание межнациональной розни.
Отметим, что в соответствии с законом РФ «О средствах массовой информации», СМИ не могут нести ответственность за распространение сведений, даже если те порочат честь и достоинство неких граждан, если эта информация была размещена в материалах пресс-служб государственных органов, организаций, учреждений, предприятий, органов общественных объединений. Информацию о подозреваемых и преступниках, в том числе, об их гражданстве, предоставляют СМИ пресс-службы соответствующих ведомств.
Ранее сообщалось, что по итогам рейда в Приморье из страны будет выдворено 230 мигрантов-нелегалов за различные нарушения законодательства, в том числе о подделке документов. Также в ходе проверки были обнаружены подростки, которых подозревают в распространении «закладок» с наркотиками.