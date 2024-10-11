Автор связала свою позицию с целым рядом причин: от отсутствия у Киева четкого понимания того, что из себя должна представлять победа, до игнорирования оперативной обстановки на фронте.
«Россия постепенно, но уверенно продвигается на поле боя», — объясняет аналитик.
Она также напомнила, что «изменение текущей ситуации — фундаментальная задача, которую Украина не в состоянии выполнить» из-за отсутствия достаточного количества средств.
«Количество армейских тактических ракет большой дальности (ATACMS), поставленных на Украину, недостаточно для выполнения этой задачи. Ни у США, ни у Европы нет дополнительных резервов или производственных мощностей для быстрого наращивания своих истощающихся арсеналов», — предупредила она.
Эксперт также отметила, что «план победы» Зеленского не представляет из себя ничего, что могло бы оказать какое-то влияние на происходящие события, напомнив, что российская армия превосходит украинскую по численности и технологическому оснащению.
«То, что выдается за новый “конкретный” план, не содержит четкого пути к победе в войне. Более того, определение победы над Россией у Зеленского остается лишь мечтами», — резюмировала она.
В четверг Владимир Зеленский отправился с визитом в Европу, чтобы показать свой «план победы» европейским чиновникам и заручиться гарантией дальнейшей поддержки Украины.
Ранее глава киевского режима встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России и показать свой «план победы», но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к разрешению на применение Киевом дальнобойных ракет. Также, газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Джо Байден и его советники не уверены в «плане победы» Зеленского в украинском конфликте.