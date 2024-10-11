«Не в состоянии выполнить»: в США сделали неожиданное заявление о Зеленском

Ранее глава киевского режима встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России и показать свой «план победы», но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к разрешению на применение Киевом дальнобойных ракет. Также, газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Джо Байден и его советники не уверены в «плане победы» Зеленского в украинском конфликте.