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«Не в состоянии выполнить»: в США сделали неожиданное заявление о Зеленском

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. «План победы» Владимира Зеленского не сможет способствовать прекращению конфликта на Украине. Такое мнение высказала бывший стратегический аналитик военной разведки США Ребекка Коффлер в статье для Fox News.

Источник: AP 2023

Автор связала свою позицию с целым рядом причин: от отсутствия у Киева четкого понимания того, что из себя должна представлять победа, до игнорирования оперативной обстановки на фронте.

«Россия постепенно, но уверенно продвигается на поле боя», — объясняет аналитик.

Она также напомнила, что «изменение текущей ситуации — фундаментальная задача, которую Украина не в состоянии выполнить» из-за отсутствия достаточного количества средств.

«Количество армейских тактических ракет большой дальности (ATACMS), поставленных на Украину, недостаточно для выполнения этой задачи. Ни у США, ни у Европы нет дополнительных резервов или производственных мощностей для быстрого наращивания своих истощающихся арсеналов», — предупредила она.

Эксперт также отметила, что «план победы» Зеленского не представляет из себя ничего, что могло бы оказать какое-то влияние на происходящие события, напомнив, что российская армия превосходит украинскую по численности и технологическому оснащению.

«То, что выдается за новый “конкретный” план, не содержит четкого пути к победе в войне. Более того, определение победы над Россией у Зеленского остается лишь мечтами», — резюмировала она.

В четверг Владимир Зеленский отправился с визитом в Европу, чтобы показать свой «план победы» европейским чиновникам и заручиться гарантией дальнейшей поддержки Украины.

Ранее глава киевского режима встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России и показать свой «план победы», но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к разрешению на применение Киевом дальнобойных ракет. Также, газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Джо Байден и его советники не уверены в «плане победы» Зеленского в украинском конфликте.