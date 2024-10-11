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Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем Республики

Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем Республики.

Источник: Башинформ

Радий Хабиров в своих соцсетях поздравила жителей Башкортостана с Днём Республики.

«Наш цветущий край — опора России. Крупный промышленный, сельскохозяйственный, научный, образовательный, культурный, спортивный центр страны. Место, где хочется жить и растить детей. Это наш дом. И мы обязательно сделаем так, чтобы нашим жителям и гостям было всегда комфортно. С праздником, моя любимая Республика!» — написал он.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что Глава республики вручил в канун праздника государственные премии.

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