Шавкат Мирзиёев примет участие в международном форуме в Ашхабаде

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев примет участие в международном форуме, посвященном 300-летию туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, сообщает пресс-служба главы государства.
Накануне президент РУз прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад. В аэропорту его встречали заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Тангрыгулы Атахаллыев и другие официальные лица.
В пятницу лидер Узбекистана выступит на пленарной сессии форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», а также проведет ряд двусторонних встреч.