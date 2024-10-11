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Шавкат Мирзиёев примет участие в международном форуме в Ашхабаде

Для этого президент Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Туркменистан по приглашению главы этого государства Сердара Бердымухамедова.

Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев примет участие в международном форуме, посвященном 300-летию туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, сообщает пресс-служба главы государства.

Накануне президент РУз прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад. В аэропорту его встречали заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Тангрыгулы Атахаллыев и другие официальные лица.

В пятницу лидер Узбекистана выступит на пленарной сессии форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», а также проведет ряд двусторонних встреч.

Шавкат Мирзиеев