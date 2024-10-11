В Волгоградской области введут штрафы за нарушение режима повышенной готовности

Региональная прокуратура разработала проект закона Волгоградской области «О внесении изменений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 11 июня 2008 г. № 1693-ОД».
Изменения будут внесены с целью внедрения механизмов ответственности при реализации на региональном уровне Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757.
На территории региона установлен уровень повышенной готовности — органы исполнительной власти и должностные лица осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по гражданской и территориальной обороне, а также мероприятий по защите населения от ЧС природного и техногенного характера и полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ. Однако ответственность в этой сфере пока еще не была предусмотрена.
В связи с этим в Волгоградской области за нарушение специального режима повышенной готовности планируется ввести административную ответственность. Физлицам грозит штраф до 3 тыс. рублей, должностным — до 20 тыс. рублей, а юридическим — до 50 тыс. рублей. Штраф значительно увеличивается за повторное нарушение.