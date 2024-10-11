В Волгоградской области введут штрафы за нарушение режима повышенной готовности

На территории региона установлен уровень повышенной готовности — органы исполнительной власти и должностные лица осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по гражданской и территориальной обороне, а также мероприятий по защите населения от ЧС природного и техногенного характера и полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ. Однако ответственность в этой сфере пока еще не была предусмотрена.