Осторожно, яды: Беларусь с Россией планируют обезвреживать опасные отходы

Экологическая проблематика находится в фокусе внимания белорусских властей уже много лет. Опасность, которую могут нести непригодные пестициды, не вызывает сомнений: они могут заражать ядами грунтовые воды, почву, попадать в организмы рыб, птиц, животных и людей.
Корреспонденты Sputnik поговорили с экологами, а также съездили на объект хранения в Гомельскую область, чтобы узнать: сколько еще лет страна безопасно сможет накапливать опасные отходы, вывозят ли их сейчас на утилизацию за границу и каковы перспективы обезвреживания просроченных пестицидов внутри страны.
«Бомба» замедленного действия
Для борьбы с вредителями на сельхозугодьях Советский Союз произвел сотни тысяч тонн пестицидов. Беларусь как одна из главных аграрных республик СССР не стеснялась их применять, но даже выделяемого на страну количества агрохимикатов оказалось чересчур много. Излишки, которые со временем стали непригодными, запаковали в герметичные пакеты и выгрузили в заранее подготовленные бетонные бункеры. Самые давние захоронения датируются 1974 годом.
В Беларуси пять захоронений пестицидов — Поставское, Верхнедвинское, Городокское, Дрибинское и Петриковское. Несколько лет назад их было больше: Брестский и Слонимский «могильники» ликвидировали в 2007 и 2011 годах соответственно, а все ядохимикаты извлекли, переупаковали и вывезли на обезвреживание в Германию в рамках международного проекта ПРООН. Последние 15 лет экологи занимаются ликвидацией самого крупного в республике захоронения — Петриковского, где находится 2,5 тысячи тонн опасных ядохимикатов.
Кладбище пестицидов представляет собой небольшой участок в лесу, огороженный столбиками и колючей проволокой. Дорог к нему нет, а по периметру стоят таблички «Осторожно, яды», «Опасно для жизни», «Проход запрещен» и так далее. Хранимые много лет пестициды уже непригодны и несут большую опасность, так как могут попасть в грунтовые воды, а потому их единственный путь — обезвреживание.
«Места для захоронений выбирали, как правило, вдалеке от населенных пунктов и рек. Ежегодно ведется мониторинг грунтовых вод, почвы, отбор проб в ближайших населенных пунктах и скважинах. Но всегда существуют риски попадания химикатов в водотоки. И чем больше пестициды находятся в земле, тем большую опасность они представляют».
Трансграничная проблема
Четыре из пяти захоронений непригодных пестицидов располагаются вблизи государственных границ: Верхнедвинское и Поставское в десятке километров от Евросоюза, Городокское и Дрибинское — рядом с Россией. В данный момент российская сторона прорабатывает с белорусскими коллегами план совместных действий для ликвидации Городокского захоронения. Экологи предполагают, что есть риск попадания химических веществ в реку Усвяча и далее в реку Западная Двина.
«Чем быстрее мы найдем деньги — с помощью Союзного государства, Росатома или других источников — тем лучше будет для страны в целом. Причем, не только для нашей. Если брать Городокское захоронение, то и для России, потому что туда идут водотоки. Система Западной Двины относится к бассейну Балтийского моря, поэтому это транснациональная проблема».
Что касается соседних западных стран, то, по словам специалиста, руководство Литвы и Латвии интересуют больше политические аспекты, нежели экологические. Поэтому о совместных действиях при ликвидации захоронений речи не идет. Польша в свою очередь продолжает вставлять палки в колеса при транспортировке спецгруза из Беларуси в Германию, регулярно заявляя о новых ограничительных мерах.
«Были запреты со стороны Польши на белорусский транспорт. Приходилось осуществлять перецепку, а потом и вовсе перегрузку. Получить трансграничные разрешения на перевозку непригодных пестицидов, к примеру, в Германию — не быстрый процесс. Поэтому при каждом ограничительном действии со стороны Варшавы процедура получения разрешения запускалась заново, и все это замедляло работу».
Пестициды, которые захоронены на территории Беларуси, содержат в себе стойкие органические загрязнители. В отличие от радиоактивного цезия или стронция они не обладают периодом полураспада, не разлагаются под воздействием внешних факторов и живут бесконечно долго. Для них нет границ и расстояний. Это чрезвычайно опасные вещества: попадая в организм человека, они уже больше не выводятся, накапливаются и влияют на него очень негативно.
Яды под присмотром
В 1998 году в Беларуси появился объект, который стал выполнять функцию единого хранилища токсичных отходов. Колхозы, на складах которых долгое время хранились опасные химические элементы, в том числе ртутьсодержащие вещества, начали свозить их на новую площадку. Комплекс, расположенный в 50 км от Гомеля на пострадавшей от радиации территории, также стал принимать захороненные много лет назад под Петриковом непригодные пестициды.
Уникальный объект находится в зоне радиоактивного загрязнения и входит в перечень критически важных. Это территория с пропускным режимом, поэтому случайному человеку попасть сюда не получится. Рядом нет крупных населенных пунктов, только леса. В плане инженерной инфраструктуры комплекс полностью автономен: свои артезианские скважины, электричество, очистные сооружения.
«Площадка выбиралась в этом месте неслучайно, поскольку по геологии подземные воды здесь носят спорадический характер и не имеют связи с водоносным горизонтом. То есть, по сути, при какой-то утечке мы не можем заразить грунтовые воды. Ежегодный мониторинг доказывает, что наши объекты функционируют безопасно».
За 25 лет в специализированных ангарах накопилось 5940 тонн токсичных отходов, из которых 5932 тонны — пестициды. Контейнеры и бочки с ядохимикатами хранят в закрытых бункерах, разделенных на отсеки. По мере их заполнения отсеки герметично закрываются бетонными плитами. Все химические отходы находятся в специальной таре — синих бочках и белых контейнерах. При подходе к ним чувствуется специфический запах.
На данный момент хранилища комплекса заполнены на 99%. Чтобы объект и дальше мог функционировать и принимать непригодные пестициды со всей страны, введена резервная площадка на две тысячи тонн.
«Надо понимать, что пестициды ко всему прочему заражают грунт, который их окружает, и этот грунт тоже переводится в разряд отходов. Если по учетным документам в захоронение попало две тысячи тонн, то с течением времени из него извлекают уже в полтора-два раза больше. Выход один — обезвреживать», — поясняет руководитель.
Нужна утилизация, или Дальше — меньше
С каждым годом все острее становится проблема обезвреживания ядохимикатов. Не имея собственной технологии, Беларусь вывезла часть пестицидов и полихлорированных бифенилов (используются в основном в электротехническом оборудовании в различных отраслях промышленности) для уничтожения в Европу — в Германию, Францию, Словакию и Швейцарию.
За последние пять лет реализации проекта международной технической помощи из республики было вывезено 2707 тонн. Однако проект официально закончился 1 октября этого года, последняя отгрузка для вывоза непригодных пестицидов состоялась в конце августа.
Что теперь? Создавать свои технологии. И не потому, что Европа против принимать опасные яды из Беларуси, просто так выгоднее, считают специалисты. В этом направлении белорусская сторона намерена сотрудничать со своим главным союзником — Россией.
«Первоочередная задача — утилизация своих отходов, накопившихся за долгие годы. Кроме того, у нас достаточно серьезный экспортный потенциал. Можно предположить, что какие-то виды отходов мы сможем обезвреживать и для соседей тоже. Мы должны развивать свои технологии и сотрудничать с Россией вместо того, чтобы возить в Европу. Возможно, некоторые европейские страны в будущем также захотят у нас утилизировать свои отходы. Если раньше они зарабатывали на нас, то почему мы не можем зарабатывать на них?».
Не только пестициды
Пестициды — основной «продукт», который хранится на территории комплекса в Гомельской области. Помимо них, здесь законсервированы ртутьсодержащие вещества (термометры, барометры, энергосберегающие лампы, различные измерители) и автомобильные шины.
Покрышки имеют третий класс опасности, поэтому их можно перерабатывать. В скором времени на комплексе планируют производить резиновую крошку для благоустройства детских и спортивных площадок. Для этих целей построили цех по переработке шин, запустить его планируют к концу 2024 года. В приоритетных планах — выйти на российский рынок.