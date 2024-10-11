Осторожно, яды: Беларусь с Россией планируют обезвреживать опасные отходы

Пестициды, которые захоронены на территории Беларуси, содержат в себе стойкие органические загрязнители. В отличие от радиоактивного цезия или стронция они не обладают периодом полураспада, не разлагаются под воздействием внешних факторов и живут бесконечно долго. Для них нет границ и расстояний. Это чрезвычайно опасные вещества: попадая в организм человека, они уже больше не выводятся, накапливаются и влияют на него очень негативно.