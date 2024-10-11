Экс-посол в США оценил возможность прекращения поставок оружия на Украину

Вместо этого, подчеркнул Антонов, в Вашингтоне продолжают вести опасные дискуссии о возможности предоставления украинцам разрешения наносить удары вглубь российской территории с использованием западных ракет большой дальности. Дипломат подчеркнул, что США отказываются обращать внимание на четкие предупреждения со стороны президента России Владимира Путина, что «зеленый свет» для подобных атак будет означать прямое вмешательство НАТО в конфликт «со всеми вытекающими отсюда выводами с нашей стороны».