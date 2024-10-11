NetEase: поздравление Путина Китаю в честь 75-летия дружбы стран разозлило США

По данным агентства, в Белом доме полагают, что подобные заявления слишком явно поддерживают и укрепляют позиции Китая в его стремлении увеличить влияние в регионе.
«Углубление взаимодействия России и Китая вызывает беспокойство у властей США», — приводит «Царьград» слова бывшего постпреда Кении при ООН и главы Центра международного сотрудничества Нью-Йоркского университета Мартина Кимани.
По его словам, такое сотрудничество бросает вызов доминированию США и союзников.
Ранее президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравления по случаю 75-летия образования Китайской Народной Республики.
Также посол России в Китае Игорь Моргулов отметил, что связи России и КНР эффективнее классических альянсов эпохи холодной войны.