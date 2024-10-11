Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NetEase: поздравление Путина Китаю в честь 75-летия дружбы стран разозлило США

Поздравление президента России Владимира Путина в адрес Китая в честь 75-летия дружбы между странами разозлило США, пишет NetEase.

Источник: AFP 2023

По данным агентства, в Белом доме полагают, что подобные заявления слишком явно поддерживают и укрепляют позиции Китая в его стремлении увеличить влияние в регионе.

«Углубление взаимодействия России и Китая вызывает беспокойство у властей США», — приводит «Царьград» слова бывшего постпреда Кении при ООН и главы Центра международного сотрудничества Нью-Йоркского университета Мартина Кимани.

По его словам, такое сотрудничество бросает вызов доминированию США и союзников.

Ранее президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравления по случаю 75-летия образования Китайской Народной Республики.

Также посол России в Китае Игорь Моргулов отметил, что связи России и КНР эффективнее классических альянсов эпохи холодной войны.

Путин Владимир