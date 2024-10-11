ВС РФ сбили 10 ракет в небе над несколькими регионами. Военная операция, день 961-й

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8:47 Самоходные гаубицы «Мста-С» Западной группировки ВС РФ уничтожили 120-миллиметровый миномет и сорвали ротацию ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
8:35 Конференция по восстановлению Украины пройдет в Риме в июле 2025 года, сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
8:21 МИД Украины призвал Туркменистан арестовать президента России Владимира Путина во время его визита в Ашхабад. Ведомство выразило надежду, что власти Туркменистана уважают нормы международного права, в частности, решение Международного уголовного суд, который ранее выдал ордер на арест российского лидера.
8:17 До конца этого года на Украину завезут оборудование более чем на 1ГВт для генерации электроэнергии, однако ввести все мощности в эксплуатацию к окончанию 2024-го не удастся, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью «Forbes Украина».
8:04 ❗️ Силы ПВО за ночь уничтожили 10 украинских БПЛА над Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 961-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.