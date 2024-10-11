Ким Чен Ын приехал на подаренном Путиным Aurus на торжество в КНДР

На концерте присутствовали члены президиума политбюро ЦК ТПК, депутаты Верховного народного собрания, представители силовых органов и партработники. Личными гостями главы государства были чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора и сотрудники посольства.
Во время концерта играли гимны ТПК, патриотические песни и гимн КНДР. Завершилось мероприятие фейерверком. В саду школы кадров ТПК прошел торжественный банкет, а после члены партии посетили Музей истории основания ТПК и возложили корзины цветов к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз во время поездки в Пхеньян в июне. Лидер КНДР подарил российскому президенту охотничьих собак северокорейской породы пхунсан, бюст и портрет на черном холсте.
Ким Чен Ын стал первым иностранным лидером, получившим Aurus в качестве подарка. Серийное производство Aurus запустили в 2021 году, его стоимость начинается от 37 млн руб. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что этот подарок нельзя считать дорогим, учитывая отношения двух стран.