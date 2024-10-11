Ким Чен Ын приехал на подаренном Путиным Aurus на торжество в КНДР

Ким Чен Ын стал первым иностранным лидером, получившим Aurus в качестве подарка. Серийное производство Aurus запустили в 2021 году, его стоимость начинается от 37 млн руб. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что этот подарок нельзя считать дорогим, учитывая отношения двух стран.