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Ким Чен Ын приехал на подаренном Путиным Aurus на торжество в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын и его дочь Ким Джу Э посетили концерт и банкет в честь 79-летия основания Трудовой партии Кореи (ТПК) 10 октября. Мероприятие прошло на Центральной школе по подготовке кадров ТПК, куда Ким Чен Ын прибыл на лимузине Aurus, подаренном президентом России Владимиром Путиным. Фотографии его визита опубликовало агентство ЦТАК.

Источник: ЦТАК

На концерте присутствовали члены президиума политбюро ЦК ТПК, депутаты Верховного народного собрания, представители силовых органов и партработники. Личными гостями главы государства были чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора и сотрудники посольства.

Во время концерта играли гимны ТПК, патриотические песни и гимн КНДР. Завершилось мероприятие фейерверком. В саду школы кадров ТПК прошел торжественный банкет, а после члены партии посетили Музей истории основания ТПК и возложили корзины цветов к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз во время поездки в Пхеньян в июне. Лидер КНДР подарил российскому президенту охотничьих собак северокорейской породы пхунсан, бюст и портрет на черном холсте.

Ким Чен Ын стал первым иностранным лидером, получившим Aurus в качестве подарка. Серийное производство Aurus запустили в 2021 году, его стоимость начинается от 37 млн руб. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что этот подарок нельзя считать дорогим, учитывая отношения двух стран.

Путин Владимир