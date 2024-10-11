Молдавские фермеры заявили о возобновлении акций протеста в Кишиневе

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Молдавские фермеры анонсировали новые акции протеста на 11 октября, они обвинили власти республики в безразличии к проблемам сельхозотрасли, соответствующее заявление распространила через СМИ ассоциация «Сила фермеров».
«Госучреждения не выполнили абсолютно никаких обязательств, ни устных, ни письменных, данных протестующим фермерам. Десятки тысяч жителей сел, оставшихся без бизнеса и работы, вынуждены будут мигрировать за границу, а сотни тысяч сельских жителей лишатся источников средств к существованию. Мы анонсируем новую акцию протеста 11 октября, собираемся перед парламентом».
В ассоциации отметили, что акция протеста пройдет без сельхозтехники.
Ранее президент Молдовы Майя Санду после встречи с молдавскими фермерами заявила, что закон о поддержке аграриев, одобренный парламентом и уже подписанный ею, может быть возвращен на пересмотр и доработку. Напомним, закон, принятый парламентом в двух чтениях на первом заседании осенне-зимней сессии, предусматривает отсрочку платежей по кредитам сроком на шесть месяцев для фермеров, пострадавших в этом году от засухи.