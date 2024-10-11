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Молдавские фермеры заявили о возобновлении акций протеста в Кишиневе

Фермеры обвиняют власти Молдовы в невыполнении своих обещаний и готовятся к новым протестам.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Молдавские фермеры анонсировали новые акции протеста на 11 октября, они обвинили власти республики в безразличии к проблемам сельхозотрасли, соответствующее заявление распространила через СМИ ассоциация «Сила фермеров».

«Госучреждения не выполнили абсолютно никаких обязательств, ни устных, ни письменных, данных протестующим фермерам. Десятки тысяч жителей сел, оставшихся без бизнеса и работы, вынуждены будут мигрировать за границу, а сотни тысяч сельских жителей лишатся источников средств к существованию. Мы анонсируем новую акцию протеста 11 октября, собираемся перед парламентом».

заявили аграрии.

В ассоциации отметили, что акция протеста пройдет без сельхозтехники.

Ранее президент Молдовы Майя Санду после встречи с молдавскими фермерами заявила, что закон о поддержке аграриев, одобренный парламентом и уже подписанный ею, может быть возвращен на пересмотр и доработку. Напомним, закон, принятый парламентом в двух чтениях на первом заседании осенне-зимней сессии, предусматривает отсрочку платежей по кредитам сроком на шесть месяцев для фермеров, пострадавших в этом году от засухи.

сельское хозяйство