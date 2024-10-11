Молдавские фермеры заявили о возобновлении акций протеста в Кишиневе

Ранее президент Молдовы Майя Санду после встречи с молдавскими фермерами заявила, что закон о поддержке аграриев, одобренный парламентом и уже подписанный ею, может быть возвращен на пересмотр и доработку. Напомним, закон, принятый парламентом в двух чтениях на первом заседании осенне-зимней сессии, предусматривает отсрочку платежей по кредитам сроком на шесть месяцев для фермеров, пострадавших в этом году от засухи.