Очереди из фур на границе Беларуси с ЕС продолжают уменьшаться

Хотя на белорусско-литовской границе до сих пор фиксируется самая большая очередь, но и там количество машин сократилось. Так, в пункте пропуска «Каменный Лог» находится сейчас 600 грузовиком (днем ранее было 610) и столько же в «Беняконях» (было 670).