Очереди из фур на границе Беларуси с ЕС продолжают уменьшаться

МИНСК, 11 окт — Sputnik. Очереди из большегрузов на границе Беларуси с сопредельными странами ЕС продолжают уменьшаться, об этом свидетельствуют данные Погранкомитета республики.
В четверг утром в пунктах пропуска на границе в общей сложности насчитывалось чуть более двух тысяч фур, а сегодня — 1730.
Хотя на белорусско-литовской границе до сих пор фиксируется самая большая очередь, но и там количество машин сократилось. Так, в пункте пропуска «Каменный Лог» находится сейчас 600 грузовиком (днем ранее было 610) и столько же в «Беняконях» (было 670).
В единственном действующем пункте пропуска на польской границе — «Козловичи» — очередь снова сократилась почти вдвое: в среду там насчитывалось 750 грузовиков, в четверг уменьшилось до 450 машин, а сегодня — до 250.
На погранпереходе «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе машин тоже намного меньше — 280, днем ранее было 330.
Что касается очередей из легковых машин, то они фиксируются только на польском направлении. В ПП «Брест» сейчас насчитывается 165 легковушек.
Очередей из пассажирских автобусов не наблюдается ни на одном направлении.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.