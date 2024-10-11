«Заметили в Киеве». СМИ рассказали о неожиданных изменениях у Зеленского

«Западные дипломаты в Киеве заметили, что Зеленский стал более открытым для начала переговоров с Москвой, несмотря на то, что российские силы занимают более 20 процентов территории Украины и вряд ли уступят какие-либо подконтрольные им земли. Зеленский настаивает на важности окончания боевых действий на условиях Украины, но ее позиции ослабли за последний год, поскольку Россия получила преимущество на поле боя, особенно в восточной части Донецкой области», — говорится в материале.