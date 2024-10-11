«Западные дипломаты в Киеве заметили, что Зеленский стал более открытым для начала переговоров с Москвой, несмотря на то, что российские силы занимают более 20 процентов территории Украины и вряд ли уступят какие-либо подконтрольные им земли. Зеленский настаивает на важности окончания боевых действий на условиях Украины, но ее позиции ослабли за последний год, поскольку Россия получила преимущество на поле боя, особенно в восточной части Донецкой области», — говорится в материале.
Обозреватель также отметила провал ВСУ в Курской области, цель которых был вывод российских войск с востока Украины, а также ожидаемые западными аналитиками еще большие потери территорий украинцами.
В четверг газета Corriere della Sera сообщила, что Владимир Зеленский готов на прекращение огня по линии фронта при получении гарантий западных стран.
Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.