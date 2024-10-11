Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Заметили в Киеве». СМИ рассказали о неожиданных изменениях у Зеленского

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский стал более открытым к переговорам с Россией из-за ослабления позиций Украины, пишет Washington Post.

Источник: Reuters

«Западные дипломаты в Киеве заметили, что Зеленский стал более открытым для начала переговоров с Москвой, несмотря на то, что российские силы занимают более 20 процентов территории Украины и вряд ли уступят какие-либо подконтрольные им земли. Зеленский настаивает на важности окончания боевых действий на условиях Украины, но ее позиции ослабли за последний год, поскольку Россия получила преимущество на поле боя, особенно в восточной части Донецкой области», — говорится в материале.

Обозреватель также отметила провал ВСУ в Курской области, цель которых был вывод российских войск с востока Украины, а также ожидаемые западными аналитиками еще большие потери территорий украинцами.

В четверг газета Corriere della Sera сообщила, что Владимир Зеленский готов на прекращение огня по линии фронта при получении гарантий западных стран.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.