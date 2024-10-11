Путин заявил о необратимости формирования нового миропорядка

Во время выступления Владимир Путин поблагодарил власти Туркменистана за вклад в сохранение мира и стабильности в регионе. Он также пригласил президента страны Сердара Бердымухамедова и лидеров других государств, которые приехали на форум, на саммит БРИКС в Казань.