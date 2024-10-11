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Путин заявил о необратимости формирования нового миропорядка

Президент Владимир Путин, выступая на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде, заявил, что в мире началась новая эпоха «глобальных коренных изменений». Глава государства подчеркнул, что формирование нового миропорядка необратимо, а Россия открыта ко всем изменениям.

«Всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа, при уважении права каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления», — сказал Владимир Путин.

Как добавил президент, Россия выступает за максимально широкую дискуссию о параметрах взаимодействия в формирующемся многополярном мире. По его словам, Москва готова обсуждать вопросы выстраивания нового миропорядка с друзьями и партнерами, в том числе в рамках СНГ, БРИКС, ЕАЭС и ШОС.

Во время выступления Владимир Путин поблагодарил власти Туркменистана за вклад в сохранение мира и стабильности в регионе. Он также пригласил президента страны Сердара Бердымухамедова и лидеров других государств, которые приехали на форум, на саммит БРИКС в Казань.

Путин прибыл в Ашхабад по приглашению Сердара Бердымухамедова. Форум посвящен 300-летию со дня рождения поэта Махтумкули Фраги. Ожидается, что во время визита в Туркменистан Владимир Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Путин Владимир