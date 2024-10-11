Путин заявил о необратимости формирования нового миропорядка

«Всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа, при уважении права каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления», — сказал Владимир Путин.
Во время выступления Владимир Путин поблагодарил власти Туркменистана за вклад в сохранение мира и стабильности в регионе. Он также пригласил президента страны Сердара Бердымухамедова и лидеров других государств, которые приехали на форум, на саммит БРИКС в Казань.
Путин прибыл в Ашхабад по приглашению Сердара Бердымухамедова. Форум посвящен 300-летию со дня рождения поэта Махтумкули Фраги. Ожидается, что во время визита в Туркменистан Владимир Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.