В Приднестровье предложили провести еврореферендум на своей территории

«Мы терпеливо ждали и внимательно анализировали процессы подготовки к данному плебисциту, надеясь, что голос граждан, проживающих в Приднестровье, будет также важен. Однако, как видим, Молдова все эти годы действует стандартно, целенаправленно отсекая жителей Приднестровья от реального участия в политической жизни этой республики. За прошедший год молдавская сторона не предприняла никаких усилий, чтобы инициировать диалог по теме референдума. Очевидно, что Кишиневу не нужны наши граждане, не интересно их мнение, зато удобно спекулировать насчет “заботы” о правах приднестровцев», — отмечено в комментарии. Его авторы напомнили, что в отличие от Молдавии, в Приднестровье все жизненно важные решения принимались открытым, демократическим методом всенародного волеизъявления — здесь состоялись семь референдумов. На одном из них в сентябре 2006 года 97% участников высказались за независимость от Молдавии и последующее свободное присоединение к России.