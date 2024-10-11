В Приднестровье предложили провести еврореферендум на своей территории

«В связи с планами соседней Молдовы проигнорировать позицию приднестровского народа, даже не попытавшись предложить открыть участки для голосования на территории Приднестровья, отмечаем, что для получения реального мнения всех приднестровцев считаем вполне возможным проведение референдума об отношении к Евросоюзу на своей территории», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства.
В нем указано, что «мероприятие может быть организовано на основе договоренностей сторон, с участием наблюдателей, в том числе международных, и при готовности мирового сообщества учитывать мнение населения Приднестровья».
В документе говорится, что в МИД поступают многочисленные обращения граждан, общественных объединений и представителей гражданского общества, спровоцированные заявлениями молдавских и европейских официальных лиц о Приднестровье в контексте референдума по членству в ЕС, который состоится в Молдове 20 октября.
«Мы терпеливо ждали и внимательно анализировали процессы подготовки к данному плебисциту, надеясь, что голос граждан, проживающих в Приднестровье, будет также важен. Однако, как видим, Молдова все эти годы действует стандартно, целенаправленно отсекая жителей Приднестровья от реального участия в политической жизни этой республики. За прошедший год молдавская сторона не предприняла никаких усилий, чтобы инициировать диалог по теме референдума. Очевидно, что Кишиневу не нужны наши граждане, не интересно их мнение, зато удобно спекулировать насчет “заботы” о правах приднестровцев», — отмечено в комментарии. Его авторы напомнили, что в отличие от Молдавии, в Приднестровье все жизненно важные решения принимались открытым, демократическим методом всенародного волеизъявления — здесь состоялись семь референдумов. На одном из них в сентябре 2006 года 97% участников высказались за независимость от Молдавии и последующее свободное присоединение к России.
На предстоящих 20 октября выборах президента и референдуме ЦИК Молдавии решил открыть для жителей Приднестровья 31 участок на правом берегу Днестра, что на десять участков меньше, чем на выборах в парламент 2021 года. Представители молдавской оппозиции назвали это решение дискриминационным.