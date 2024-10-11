Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число кандидатов на пост главы Челябинска выросло до шести

Число кандидатов на пост главы Челябинска выросло до шести, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

Данные обновились на 11 часов пятницы, 11 октября.

Первыми на участие в конкурсе заявились 33-летний сотрудник «Центрального агентства арбитражных управляющих» Максим Бакулин и 43-летняя гендиректор логистического центра «Форвард» Светлана Мячкова.

Третьим стал 50-летний Дмитрий Стариков, член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Южный Урал”». Четвертым — 56-летний Георгий Невский, пенсионер МВД, который уже дважды пытался стать мэром Челябинска.

Пятым отметился руководитель по транспортной логистике ООО «УралТрансКом» Илья Царенков, ему 32 года. Шестой кандидат — главный специалист ООО «Специальная энергия» Юрий Дубовик, он 1985 года рождения.

Документы от кандидатов принимаются до 17 октября. Выборы нового мэра назначены в связи с тем, что Наталья Котова получила полномочия сенатора РФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области.