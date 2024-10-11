Число кандидатов на пост главы Челябинска выросло до шести

Данные обновились на 11 часов пятницы, 11 октября.
Первыми на участие в конкурсе заявились 33-летний сотрудник «Центрального агентства арбитражных управляющих» Максим Бакулин и 43-летняя гендиректор логистического центра «Форвард» Светлана Мячкова.
Третьим стал 50-летний Дмитрий Стариков, член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Южный Урал”». Четвертым — 56-летний Георгий Невский, пенсионер МВД, который уже дважды пытался стать мэром Челябинска.
Пятым отметился руководитель по транспортной логистике ООО «УралТрансКом» Илья Царенков, ему 32 года. Шестой кандидат — главный специалист ООО «Специальная энергия» Юрий Дубовик, он 1985 года рождения.
Документы от кандидатов принимаются до 17 октября. Выборы нового мэра назначены в связи с тем, что Наталья Котова получила полномочия сенатора РФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области.