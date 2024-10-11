В Приангарье планируют ввести новые ограничения продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в жилых домах

Законопроект предусматривает, что в точках общепита, которые расположены непосредственно в жилых домах или на их территории, алкоголь нельзя будет продавать с 22:00 до 09:00. В настоящее время запрет на продажу алкоголя в ночное время действует только для магазинов, расположенных в жилых домах. Для того чтобы обходить такое ограничение, недобросовестные коммерсанты регистрируют помещения в качестве предприятий общественного питания. Это позволяет им продавать алкоголь круглые сутки. Такое положение дел вызывает недовольство жителей домов — возле «наливаек» подчас собираются шумные компании, находиться рядом с которыми небезопасно. С принятием нового закона интересы жителей многоквартирных домов будут соблюдены. Во время заседания комитета было отмечено, что предпринимательское сообщество поддержало законопроект.
Хочу поблагодарить уполномоченного по правам предпринимателей Иркутской области, предпринимательское сообщество за то, что социально ответственно отнеслись к законопроекту. Законопроект ожидаем жителями, мы понимаем, что он востребован, и благодарим предпринимательское сообщество за работу над ним, — сказала вице-спикер Законодательного собрания Наталья Дикусарова.
Ранее в Иркутской области уже был принят закон, который ограничивает деятельность «наливаек». По нему предприятия общественного питания должны иметь залы для обслуживания посетителей не менее 50 квадратных метров. По данным, которые приводили региональные власти, закон обязал более 600 предприятий общественного питания, которые находятся в жилых домах, или перерегистрироваться как магазины, или закрыться.
Закон об ограничении времени продажи алкоголя не будет распространяться на рестораны и кафе, у которых есть лицензия на торговлю спиртными напитками.
Ожидается, что законопроект примут сразу в двух чтениях на сессии областного парламента на следующей неделе.