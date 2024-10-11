В Приангарье планируют ввести новые ограничения продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в жилых домах

Законопроект предусматривает, что в точках общепита, которые расположены непосредственно в жилых домах или на их территории, алкоголь нельзя будет продавать с 22:00 до 09:00. В настоящее время запрет на продажу алкоголя в ночное время действует только для магазинов, расположенных в жилых домах. Для того чтобы обходить такое ограничение, недобросовестные коммерсанты регистрируют помещения в качестве предприятий общественного питания. Это позволяет им продавать алкоголь круглые сутки. Такое положение дел вызывает недовольство жителей домов — возле «наливаек» подчас собираются шумные компании, находиться рядом с которыми небезопасно. С принятием нового закона интересы жителей многоквартирных домов будут соблюдены. Во время заседания комитета было отмечено, что предпринимательское сообщество поддержало законопроект.