Техническое регулирование в Узбекистане: что изменится в сфере

Подчеркивалось, что за последние годы утверждено 12 тысяч стандартов, а с начала текущего года принято еще 1 040 международных стандартов. В целях обеспечения безопасности и качества продукции разработано 29 технических регламентов, о которых регулярно информируют промышленные предприятия и предпринимателей. Также оказывается помощь в получении сертификатов.