Техническое регулирование в Узбекистане: что изменится в сфере

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой работой и планами в сфере технического регулирования, сообщает пресс-служба президента РУз.
Подчеркивалось, что за последние годы утверждено 12 тысяч стандартов, а с начала текущего года принято еще 1 040 международных стандартов. В целях обеспечения безопасности и качества продукции разработано 29 технических регламентов, о которых регулярно информируют промышленные предприятия и предпринимателей. Также оказывается помощь в получении сертификатов.
Президент указал на необходимость увеличения числа международно признанных лабораторий и организации 10 новых лабораторий в таких отраслях, как электротехника, строительные материалы и машиностроение.
Узбекистан движется по пути вступления во Всемирную торговую организацию. В связи с этим было подчеркнуто, что законодательство в сфере технического регулирования должно соответствовать требованиям данной организации.
«В этом году планируется разработать 340 национальных стандартов, а до конца 2025 года — еще 38 регламентов. Особое внимание будет уделено цифровизации работы 28 технических комитетов, а также деятельности лабораторий. Для этого будет запущена электронная платформа “Техническое регулирование”.
Кроме того, для обеспечения высокого качества и эффективности работы в этой сфере требуется подготовка специалистов, обладающих современными знаниями и навыками, соответствующих международным стандартам. В связи с этим поручено усовершенствовать систему подготовки кадров в данной области.