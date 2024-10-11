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Техническое регулирование в Узбекистане: что изменится в сфере

Профильные специалисты представили главе государства информацию о проделанной работе в области стандартизации, а также планах до конца года и на будущий год.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой работой и планами в сфере технического регулирования, сообщает пресс-служба президента РУз.

Подчеркивалось, что за последние годы утверждено 12 тысяч стандартов, а с начала текущего года принято еще 1 040 международных стандартов. В целях обеспечения безопасности и качества продукции разработано 29 технических регламентов, о которых регулярно информируют промышленные предприятия и предпринимателей. Также оказывается помощь в получении сертификатов.

Как отметил Мирзиёев, для выхода на международные рынки необходима эффективная система технического регулирования и поставил дополнительные задачи. В настоящее время на международном уровне признаются результаты испытаний только в 64 из 269 лабораторий Узбекистана. Это вынуждает предпринимателей проводить дополнительные испытания при экспорте продукции.

Президент указал на необходимость увеличения числа международно признанных лабораторий и организации 10 новых лабораторий в таких отраслях, как электротехника, строительные материалы и машиностроение.

Узбекистан движется по пути вступления во Всемирную торговую организацию. В связи с этим было подчеркнуто, что законодательство в сфере технического регулирования должно соответствовать требованиям данной организации.

«В этом году планируется разработать 340 национальных стандартов, а до конца 2025 года — еще 38 регламентов. Особое внимание будет уделено цифровизации работы 28 технических комитетов, а также деятельности лабораторий. Для этого будет запущена электронная платформа “Техническое регулирование”.

говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, для обеспечения высокого качества и эффективности работы в этой сфере требуется подготовка специалистов, обладающих современными знаниями и навыками, соответствующих международным стандартам. В связи с этим поручено усовершенствовать систему подготовки кадров в данной области.

Шавкат Мирзиеев