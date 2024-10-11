Россия обеспокоена процессом ремилитаризации Японии, заявил Лавров

Он отметил, что Япония расширяет свое участие в американских планах по созданию глобальной системы ПРО с возможностью размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования на японской территории. Кроме того, растет число военно-морских учений с участием США и других членов НАТО, в которых также задействована Япония. Ведется работа по сопряжению узких форматов Япония — Южная Корея — США и США — Япония — Филиппины, Токио также демонстрирует интерес к подключению к проекту AUKUS. Кроме того, Япония открыто заявляет о готовности участвовать в совместных с США ядерных миссиях, добавил Лавров.