В Казахстане изменились правила госрегистрации автомобилей

С понедельника по пятницу включительно с 9−00 до 18−00 часов без перерыва, дежурные отделы обслуживания населения Государственной корпорации с понедельника по пятницу включительно с 9−00 до 20−00 часов и в субботу с 09−00 до 13−00 часов кроме праздничных и выходных дней согласно Трудового кодекса РК.