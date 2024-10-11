FT: Нетаньяху противодействовал проведению переговоров по Газе

С самого начала западные и арабские государства считали, по данным издания, что «подписание соглашения о прекращении конфликта в Газе было единственным жизнеспособным способом предотвратить полномасштабную войну на Ближнем Востоке».
«Однако на фоне усилий и работы посредников в этих сложных и запутанных обстоятельствах стало очевидно, что Нетаньяху делает все возможное, чтобы саботировать эти шаги», — приводит издание слова чиновника, принимавшего участие в переговорах. В настоящее время участники дискуссии «как никогда далеки» от достижения соглашения, добавил он. Как отметил другой источник: «Мы все потеряли горизонт и не знаем, куда идем, как будто находимся в открытом море».
FT обращает внимание на то, что критики Нетаньяху, в том числе американские чиновники и законодатели, считают, что израильский премьер принял решение дождаться президентских выборов в США 5 ноября, прежде чем рассматривать соглашение о прекращении огня. По мнению сенатора Криса Мерфи (демократ от штата Коннектикут), израильское правительство может не подписать соглашение о прекращении огня в секторе Газа до ноябрьских президентских выборов в США с целью повлиять на итоги голосования.
«Я действительно думаю, что Биньямин Нетаньяху хочет, чтобы [экс-президент Дональд] Трамп победил, и я полагаю, что, вероятно, Нетаньяху руководствуется политическими соображениями, когда речь заходит о том, согласится ли он на прекращение огня», — приводит издание слова сенатора.