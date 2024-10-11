FT: Нетаньяху противодействовал проведению переговоров по Газе

«Однако на фоне усилий и работы посредников в этих сложных и запутанных обстоятельствах стало очевидно, что Нетаньяху делает все возможное, чтобы саботировать эти шаги», — приводит издание слова чиновника, принимавшего участие в переговорах. В настоящее время участники дискуссии «как никогда далеки» от достижения соглашения, добавил он. Как отметил другой источник: «Мы все потеряли горизонт и не знаем, куда идем, как будто находимся в открытом море».