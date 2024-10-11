Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Нетаньяху противодействовал проведению переговоров по Газе

ЛОНДОН, 11 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху несколько раз пытался саботировать переговоры по ситуации в секторе Газа, которые сейчас зашли в тупик. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатические источники.

Источник: Reuters

С самого начала западные и арабские государства считали, по данным издания, что «подписание соглашения о прекращении конфликта в Газе было единственным жизнеспособным способом предотвратить полномасштабную войну на Ближнем Востоке».

«Однако на фоне усилий и работы посредников в этих сложных и запутанных обстоятельствах стало очевидно, что Нетаньяху делает все возможное, чтобы саботировать эти шаги», — приводит издание слова чиновника, принимавшего участие в переговорах. В настоящее время участники дискуссии «как никогда далеки» от достижения соглашения, добавил он. Как отметил другой источник: «Мы все потеряли горизонт и не знаем, куда идем, как будто находимся в открытом море».

FT обращает внимание на то, что критики Нетаньяху, в том числе американские чиновники и законодатели, считают, что израильский премьер принял решение дождаться президентских выборов в США 5 ноября, прежде чем рассматривать соглашение о прекращении огня. По мнению сенатора Криса Мерфи (демократ от штата Коннектикут), израильское правительство может не подписать соглашение о прекращении огня в секторе Газа до ноябрьских президентских выборов в США с целью повлиять на итоги голосования.

«Я действительно думаю, что Биньямин Нетаньяху хочет, чтобы [экс-президент Дональд] Трамп победил, и я полагаю, что, вероятно, Нетаньяху руководствуется политическими соображениями, когда речь заходит о том, согласится ли он на прекращение огня», — приводит издание слова сенатора.

15—16 августа в Дохе прошли переговоры, направленные на достижение режима прекращения огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников. В совместном заявлении Египта, Катара и США по итогам консультаций отмечалось, что они прошли в позитивной атмосфере. Однако последующие раунды в Каире и Дохе 25 и 28 августа не были успешными. По версии госсекретаря США Энтони Блинкена, сделка о прекращении огня в секторе Газа согласована на 90%. Нетаньяху настаивает, что все препятствия переговорному процессу чинят представители ХАМАС. Палестинская сторона считает, что неприемлемые условия выдвигают израильские переговорщики.