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Лукашенко работает на малой родине 11 октября и проверит «царицу полей» кукурузу

Лукашенко проверяет выращивание экспериментальных сортов кукурузы.

Источник: Пул Первого

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 11 октября, работает на малой родине и проверит «царицу полей» кукурузу. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

В сообщении говорится: в центре внимания главы государства окажется кукуруза — «Царица полей». В телеграм-канале уточнили, что президент Беларуси проверит, как именно выращивают новые экспериментальные сорта кукурузы. Также говорится, что Лукашенко на малой родине даст старт очень нужной, полезной акции.

«Инсайд от Пула — на этом программа не ограничится», — подчеркнули в телеграм-канале.

Лукашенко Александр
сельское хозяйство