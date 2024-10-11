Лукашенко работает на малой родине 11 октября и проверит «царицу полей» кукурузу

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 11 октября, работает на малой родине и проверит «царицу полей» кукурузу. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
В сообщении говорится: в центре внимания главы государства окажется кукуруза — «Царица полей». В телеграм-канале уточнили, что президент Беларуси проверит, как именно выращивают новые экспериментальные сорта кукурузы. Также говорится, что Лукашенко на малой родине даст старт очень нужной, полезной акции.
«Инсайд от Пула — на этом программа не ограничится», — подчеркнули в телеграм-канале.