Лукашенко работает на малой родине 11 октября и проверит «царицу полей» кукурузу

В сообщении говорится: в центре внимания главы государства окажется кукуруза — «Царица полей». В телеграм-канале уточнили, что президент Беларуси проверит, как именно выращивают новые экспериментальные сорта кукурузы. Также говорится, что Лукашенко на малой родине даст старт очень нужной, полезной акции.