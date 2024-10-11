Вячеслав Федорищев представил Михаилу Мишустину достижения самарских агропромышленников

«Самарская область — индустриальный и промышленный регион. При этом сельское хозяйство является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития. Продовольственная безопасность, обеспечение и качество жизни населения напрямую зависят от эффективной работы и успешного развития аграрного сектора», — подчеркнул на мероприятии глава региона.
Стенд области Федорищев презентовал председателю правительства России Михаилу Мишустину. На нем представлены достижения 18 самарских производителей. Мишустин особенно отметил достижения селекционеров, назвав их работу чрезвычайно актуальной на фоне повсеместного импортозамещения. Известно, что именно самарские селекционеры создали семена яровой твердой пшеницы, которой засеивают 75% площадей под этой культурой в России.
Также на выставке представили производителей современной техники, которая позволяет выводить агропромышленность на все новые уровни развития.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Вячеслав Федорищев встретился с самарским ФК «Крылья Советов». Он пресек некоторые слухи, касающиеся клуба, а также поручил улучшить результаты спортсменов в новом сезоне.