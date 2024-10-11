Вячеслав Федорищев представил Михаилу Мишустину достижения самарских агропромышленников

Стенд области Федорищев презентовал председателю правительства России Михаилу Мишустину. На нем представлены достижения 18 самарских производителей. Мишустин особенно отметил достижения селекционеров, назвав их работу чрезвычайно актуальной на фоне повсеместного импортозамещения. Известно, что именно самарские селекционеры создали семена яровой твердой пшеницы, которой засеивают 75% площадей под этой культурой в России.