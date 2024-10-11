Зеленскому проще проиграть войну, чем пойти по пути мира, заявил Медведчук

«Сегодня Зеленскому легче проиграть войну, чем пойти по пути мира и разрядки. В военном поражении он уже винит коллективный Запад, который “нерешителен и нерасторопен”, а вот переобуться из сурового вояки, которого он играет третий год, в великого дипломата у него не выйдет. Ведь придется опять играть, как в 2019 году, парня из народа, но в 2024 году в это уже никто не поверит, слишком много Зеленский на этот народ плевал», — говорится в статье Медведчука на сайте «Другая Украина».
По его словам, Зеленский все ждет «удобного момента», чтобы начать переговоры, но этот удобный момент был упущен им в 2019 году, когда он публично вывел Украину из минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.
«Если бы мир зависел исключительно от позиции Зеленского, то он давно бы уже наступил… Прыгая вокруг Зеленского, масса западных политиков наговорили и наделали такого, за что придется отвечать не просто потерей власти, но и сесть на скамью подсудимых», — отметил Медведчук.
Он убежден, что «западная помощь» пошла Украине во вред: погибли люди, разрушены города, миллионы беженцев покинули свои дома.
«Не стоит лелеять напрасных надежд, что современные европейские политики, которые сегодня разжигают войну в Украине, враз поумнеют и образумятся. Им, как и Зеленскому, проще толкнуть свои страны в войну, а народы обречь на страдания, чем начать эффективно работать, не воровать и уважать интересы других стран. Отрицательный отбор в европейскую политику сам собой не окончится, и это увеличивает шансы войны, а не разрядки», — добавил Медведчук.
Он считает, что сегодня мир балансирует на грани огромной военной катастрофы, и количество желающих его столкнуть туда, как никогда велико.