Зеленскому проще проиграть войну, чем пойти по пути мира, заявил Медведчук

«Сегодня Зеленскому легче проиграть войну, чем пойти по пути мира и разрядки. В военном поражении он уже винит коллективный Запад, который “нерешителен и нерасторопен”, а вот переобуться из сурового вояки, которого он играет третий год, в великого дипломата у него не выйдет. Ведь придется опять играть, как в 2019 году, парня из народа, но в 2024 году в это уже никто не поверит, слишком много Зеленский на этот народ плевал», — говорится в статье Медведчука на сайте «Другая Украина».