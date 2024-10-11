ГПК: почти 107 тыс. граждан Украины прибыли в Беларусь с начала года

С начала года в Беларусь въехали 106 999 граждан Украины. Из них с территории Украины прибыли 48 человек, транзитом через Польшу — 84 807, через Литву — 20 281, через Латвию — 1863.



Всего с 24 февраля 2022 года в Беларусь с украинской территории прибыли 253 491 гражданин Украины. Через украинско-белорусскую границу прибыли 15 966 человек, транзитом через Польшу — 182 595, через Литву — 48 531, через Латвию — 6399.