Поляки перестанут штамповать паспорта туристов на границе. Но контроля станет больше

Об этом сообщают польские СМИ.
Проект адаптирует польское законодательство к правилам Евросоюза, и как заявили в Совмине Польши, «целью системы въезда-выезда (EES) является, прежде всего, повышение безопасности граждан ЕС, а также автоматизация пограничных проверок и повышение их эффективности».
Система распространяется на всех граждан третьих стран, которые пользуются правом краткосрочного пребывания — то есть до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. При этом решение касается как иностранцев, которым требуется виза, так и граждан третьих стран, с которыми ЕС подписал соглашения о либерализации визового режима для краткосрочного пребывания.
EES, помимо прочего, включает данные об отказе во въезде и в нее встроен калькулятор расчета срока разрешенного пребывания в Шенгенской зоне.
Отмечается, что внедрение системы «призвано позволить отказаться от штамповки проездных документов. Данные, обработанные в системе, будут использоваться, в частности, для нужд судов, прокуратур, воевод, пограничной службы, Управления по делам иностранцев, полиции, Национальной налоговой администрации».