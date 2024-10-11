Поляки перестанут штамповать паспорта туристов на границе. Но контроля станет больше

Система распространяется на всех граждан третьих стран, которые пользуются правом краткосрочного пребывания — то есть до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. При этом решение касается как иностранцев, которым требуется виза, так и граждан третьих стран, с которыми ЕС подписал соглашения о либерализации визового режима для краткосрочного пребывания.