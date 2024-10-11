Токаев вновь высказался о нейтралитете Туркменистана

«В следующем году Туркменистан будет отмечать тридцатую годовщину постоянного нейтралитета. Неизменно придерживаясь этого статуса, сохраняя свою идентичность, твердо отстаивая национальные интересы, Ашхабад последовательно укрепляет свой авторитет на международной арене. Нейтральный Туркменистан вносит весомую лепту в укрепление безопасности и стабильности в мире, продвижение разнопланового сотрудничества в Центральной Азии и Каспийском регионе. По инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН объявила 2025 год Международным годом мира и доверия. Успехи вашей страны стали наглядным примером исполнения заветной мечты Махтумкули Фраги о создании сильного туркменского государства».