Лукашенко дал старт республиканской акции по восстановлению леса, пострадавшего после стихии





По традиции привить согражданам любовь к родной земле Президент решил личным примером. С его участием в Шкловском районе, на малой родине Александра Лукашенко, созданы лесные культуры дуба и ели. Всего на площади в 0,6 га было высажено 2 тыс. деревьев.

Как сообщалось, по распоряжению главы государства на территории лесного фонда страны устраняются последствия июльского урагана. По предварительным данным, сильными ветрами была повреждена древесина на площади 25 тыс. га с запасом древесины 2,4 млн куб.м, при этом сплошным санитарным рубкам подлежало 2 млн куб.м.



В результате последующих ветров и детального обследования объем разработки только по сплошным санитарным рубкам вырос практически втрое и составил 5,7 млн куб.м. По состоянию на 11 октября рубки леса проведены на площади 19,8 тыс. га, заготовлено более 3,2 млн куб.м древесины, в том числе сплошные рубки — на территории 10,7 тыс. га с объемом заготовки 3,1 млн куб.м.



Древесина будет использована на деревообрабатывающих производствах республики. До конца текущего года законтрактовано более 3,7 млн куб.м древесины для нужд внутреннего рынка.