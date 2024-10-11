Глава Палаты представителей Сергеенко прокомментировал реакцию Запада на День Народного единства в Беларуси

Глава Палаты представителей Игорь Сергеенко в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка отреагировал на реакцию Запада из-за Дня Народного единства в Беларуси, сообщает БелТА.
Сообщается, что Сергеенко 11 октября принимает участие в мероприятии, которое посвящено 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дню народного единства. Он обратил внимание на то, что указанная встреча является логическим продолжением мероприятий, отсчет которым был дан в День Народного единства 17 сентября.
Председатель Палаты представителей напомнил, что указанный праздник в стране утвердили 3 года назад, «но фактически мы возродили эту дату — 17 сентября 1939 года».
— Несколько лет праздник отмечался как день освобождения Западной Беларуси от гнета польских панов.
Он добавил, что затем праздник несколько ушел в небытие в послевоенный период, однако за три года после его утверждения в Беларуси, День Народного единства прочно вошел в жизнь. Сергеенко заметил, что люди старших поколений, а также молодежь знает, какая история стоит за этим знаменательным событием.
На вопрос о том, последовала ли реакция со стороны Запада на появление в Беларуси Дня Народного единства, Сергеенко ответил, что «не обратил особого внимания на это».
— Да, где-то, может, каким-то образом Польша завибрировала. Но я на это не обращаю внимания. Мы живем своей жизнью и жизнью своей страны, — заявил глава Палаты представителей Игорь Сергеенко.
Ранее мы узнали, что писала газета «Комсомольская правда» в 1939 году о событиях 17 сентября — в эту дату современная Беларусь отмечает День народного единства: «Мы знаем цену своему счастью».
Тем временем глава Палаты представителей Сергеенко сказал, что старшеклассникам в Беларуси могут дать возможность получать водительские права.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко оценил белорусскую кукурузу: «Неплохая, но мы отстаем от запада».