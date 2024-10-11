Глава Палаты представителей Сергеенко прокомментировал реакцию Запада на День Народного единства в Беларуси

Он добавил, что затем праздник несколько ушел в небытие в послевоенный период, однако за три года после его утверждения в Беларуси, День Народного единства прочно вошел в жизнь. Сергеенко заметил, что люди старших поколений, а также молодежь знает, какая история стоит за этим знаменательным событием.