Фарид Мухаметшин вручил госнаграды 47 выдающимся татарстанцам

«Все настроены на то, чтобы сохранить такие же высокие темпы развития Татарстана. Это требует больших затрат и, конечно, усилий всего многонационального народа. И надо сохранять самые лучшие традиции, обычаи, культуру наших народов», — подчеркнул он.