Польша изменит правила въезда и выезда иностранцев, это коснется белорусов. Об этом пишет польское издание bankier.pl.
Сообщается, что правительство Польши приняло проект закона об участии в системе учета данных о въезде и выезде граждан третьих стран, которые пересекают внешние границы стран — членов Шенгенской зоны. Указанный проект адаптирует польское законодательство к правилам ЕС.
В Совете министров Польши уточнили, что цель системы въезда-выезда (EES) состоит прежде всего в повышении безопасности граждан Евросоюза. Кроме того, она состоит в автоматизации пограничных проверок, а также в их эффективности.
Сказано, что данная система будет распространяться на всех граждан третьих стран, пользующихся правом краткосрочного пребывания. Речь идет до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Уточняется, что решение касается как иностранцев, которым нужна виза, так и граждан третьих стран, с которыми Европейский союз подписал соглашения о либерализации визового режима для краткосрочного пребывания.
Данная система будет включать в себя информацию об отказе во въезде. Также в нее встроен калькулятор расчета срока разрешенного пребывания в зоне шенген. Отмечается, что внедрение системы даст возможность оказаться от штамповки паспортов. Вместе с тем говорится, что информация, обработанная в ней, будет использоваться для нужд судов, прокуратур, пограничной службы и других ведомств.
Напомним, что ЕС запустит новую систему въезда и выезда туристов, затрагивающую и белорусов.
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