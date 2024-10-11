Польша изменит правила въезда и выезда иностранцев, это коснется белорусов

Данная система будет включать в себя информацию об отказе во въезде. Также в нее встроен калькулятор расчета срока разрешенного пребывания в зоне шенген. Отмечается, что внедрение системы даст возможность оказаться от штамповки паспортов. Вместе с тем говорится, что информация, обработанная в ней, будет использоваться для нужд судов, прокуратур, пограничной службы и других ведомств.