В Беларуси планируют изменить ПДД: узнали подробности

По теме обсуждения было принято 627 сообщений. Многие из них касались темы спешивания при пересечении на велосипеде или средстве персональной мобильности проезжей части. Не поддержали данную поправку порядка 57% из общего числа написавших, около 43% высказались «за». Отмечается также, что за «не спешивание» высказались сами велосипедисты или обладатели средств персональной мобильности.



В качестве альтернативы тому, чтобы запретить движение без спешивания, было предложено сохранить такую возможность при условии, что велосипедисты и передвигающиеся на СПМ лица будут обязаны уступать дорогу транспортным средствам.



Также большое внимание было уделено предлагаемому определению средства персональной мобильности, которое предусматривает для таких устройств ограничение в максимальной скорости не более 25 км/ч. Вместе с этим граждан волновал вопрос о статусе и порядок участия в дорожном движении устройств, которые превышают указанную скорость.