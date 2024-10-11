Ирина Влах: Будущее Молдовы немыслимо без Приднестровья

Будущее Молдовы немыслимо без Приднестровья. Действующая власть отказалась от диалога с Тирасполем. В условиях войны в соседней стране руководство Молдовы равнодушно наблюдает за попытками втянуть регион в кровопролитный конфликт. Санду открыто допускает интеграцию в Евросоюз без Левобережья. Такие идеи противоречат Конституции и я, как президент, буду жёстко их пресекать. У нас нет другого пути — только мирное урегулирование конфликта. Для этого я предприму все необходимые действия.
Я обеспечу постоянную коммуникацию на уровне Президента Молдовы и лидера Приднестровского региона. Создам двустороннюю рабочую группу, которая выявит все препятствия в диалоге и предложит конкретные решения по их устранению. После консультаций с представителями приднестровской администрации и внешними партнерами, предложу пошаговый план решения приднестровской проблемы. В Кишинёве и Тирасполе живут граждане Республики Молдова. Я стану президентом, который сделает Днестр символом мира и единства. Выбирайте сердцем!" — заключила Ирина Влах.