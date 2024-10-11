Матвиенко рассказала об отношениях России и Казахстана

«Казахстан — наш стратегический союзник, один из самых ближайших партнёров. Отношения между нашими странами развиваются последовательно, очень успешно. В этом году президенты наших стран встречались уже четыре раза. Очень важным стало участие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в саммите глав государств стран-членов СНГ».