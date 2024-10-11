Матвиенко рассказала об отношениях России и Казахстана

ДУШАНБЕ, 11 окт — РИА Новости. Отношения России и Казахстана развиваются последовательно и очень успешно, Астана — стратегический союзник Москвы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе встречи с главой сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым «на полях» Международной парламентской конференции «30-летие конституции Республики Таджикистан».
«Казахстан — наш стратегический союзник, один из самых ближайших партнёров. Отношения между нашими странами развиваются последовательно, очень успешно. В этом году президенты наших стран встречались уже четыре раза. Очень важным стало участие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в саммите глав государств стран-членов СНГ».
Она отметила, что продолжается активный диалог парламентариев России и Казахстана, в том числе и на многосторонних площадках, включая межпарламентскую ассамблею (МПА) СНГ.
«Мы работаем, чтобы реализовать те договорённости, которые достигаются на высшем уровне», — сказала Матвиенко.
Сенатор поздравила казахстанского коллегу с успешным проведением референдума по строительству АЭС на территории республики.
«Это проявление по-настоящему демократических принципов, когда принятие таких важных государственных решений, затрагивающих интересы всех людей, определяющих стратегию в этой сфере развития страны, были вынесены на референдум и через волеизъявление людей выражены явно, отчётливо».
Матвиенко отметила, что в 2025 году, который объявлен Годом 80-летия Великой Победы, планируется большое число совместных мероприятий.
«Мы планируем, пригласим к участию в культурно-образовательном проекте “Поезд памяти”, в котором в нынешнем году активное участие приняли школьники из восьми стран СНГ, в том числе из Казахстана, старшеклассников из всех республик бывшего СССР», — рассказала законодатель.
Матвиенко пригласила казахстанских коллег принять участие в заседании Совета МПА СНГ и очередном пленарном заседании, которые состоятся
Референдум по вопросу строительства первой АЭС в Казахстане прошел 6 октября. В июне 2022 года минэнерго республики сообщило, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области. Центральная избирательная комиссия по итогам голосования сообщила, что за строительство АЭС высказались 71,12% граждан Казахстана, референдум признан состоявшимся.