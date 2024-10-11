В Молдавии задержали представителя блока «Победа»

КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Мэр молдавского города Оргеев и представитель оппозиционного блока «Победа» Татьяна Кочу задержана в пятницу после обысков, проведенных сотрудниками Национального антикоррупционного центра (НАЦ), сообщили РИА Новости в пресс-службе политического блока.
«Кочу была задержана после обысков, которые сегодня прошли в мэрии Оргеева. Мы расцениваем это как политически мотивированные действия властей, направленные против оппозиции», — отметили в пресс-службе.
Близкий к властям Молдавии телеканал Jurnal TV сообщает, что сотрудники Национального антикоррупционного центра провели обыски в мэрии Оргеева в рамках расследования дела о подкупе избирателей.