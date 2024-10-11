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Путин подтвердил турецкой стороне, что ждет встречу с Эрдоганом в Казани

АШХАБАД, 11 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Владимир Путин в Ашхабаде на ногах переговорил с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем, подтвердил, что в скором времени ждет двустороннюю встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Казани, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Путин находится с рабочим визитом в Туркмении, он уже выступил на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития».

«Путин переговорил на ногах с председателем Великого национального собрания Турции, турецкого парламента. Кратко обменялись мнениями в продолжении тех разговоров, которые были недавно совсем в Москве. И Путин сказал, что ждет буквально через неделю уже двустороннюю встречу с президентом Эрдоганом в Казани», — сказал Песков журналистам. В Казани состоится саммит БРИКС.

Путин Владимир
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