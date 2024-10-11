Путин подтвердил турецкой стороне, что ждет встречу с Эрдоганом в Казани

«Путин переговорил на ногах с председателем Великого национального собрания Турции, турецкого парламента. Кратко обменялись мнениями в продолжении тех разговоров, которые были недавно совсем в Москве. И Путин сказал, что ждет буквально через неделю уже двустороннюю встречу с президентом Эрдоганом в Казани», — сказал Песков журналистам. В Казани состоится саммит БРИКС.